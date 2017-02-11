Тульский «Арсенал» приобрел болгарского полузащитника Александрова

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Игрока ждет медицинское обследование в тульском клубе, и, только потом, - сделка.

Появилась информация об уходе полузащитника сборной Болгарии Михаила Александрова в тульский «Арсенал». Сделка будет завершена после того, как игрок пройдёт медицинское обследование в российском клубе. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на legia.com.

Александров перешёл в «Легию» в феврале 2016 года из болгарского клуба «Лудогорец». В составе «Легии» он сыграл 30 матчей, забил 1 гол, сделал 2 голевых паса, получил 2 желтые и 1 красную карточку.

Александров принял участие в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в составе сборной Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2018. Может сыграть как справа, так и слева.