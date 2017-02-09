В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

9 февраля на площади у памятника контр-адмиралу Всеволоду Рудневу в Зареченском территориальном округе Тулы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 113-й годовщине со дня героического подвига легендарного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.



В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства региона — министр молодёжной политики Юлия Вепринцева, ветераны, воспитанники Тульского Суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ, студенты, военнослужащие 106-й Гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.



С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Юлия Вепринцева.

—Э тот подвиг продолжает оставаться примером воинской доблести, служит делу патриотического воспитания молодого поколения, — подчеркнула Юлия Вепринцева.



Заместитель председателя правительства региона также отметила, что Всеволод Руднев — гордость не только Тульской земли, но и всей России. По традиции каждый год от памятника Всеволоду Рудневу молодые туляки отправляются служить на флагман Тихоокеанского флота гвардейский крейсер «Варяг».



Участники митинга почтили минутой молчания память погибших моряков крейсера «Варяг» и возложили цветы к памятнику.