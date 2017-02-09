новости
новости
Регистрация
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг»

Участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику контр-адмиралу Всеволоду Рудневу.

9 февраля на площади у памятника контр-адмиралу Всеволоду Рудневу в Зареченском территориальном округе Тулы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 113-й годовщине со дня героического подвига легендарного крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бою у Чемульпо. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства региона — министр молодёжной политики Юлия Вепринцева, ветераны, воспитанники Тульского Суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ, студенты, военнослужащие 106-й Гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Юлия Вепринцева.

—Э тот подвиг продолжает оставаться примером воинской доблести, служит делу патриотического воспитания молодого поколения, — подчеркнула Юлия Вепринцева.

Заместитель председателя правительства региона также отметила, что Всеволод Руднев — гордость не только Тульской земли, но и всей России. По традиции каждый год от памятника Всеволоду Рудневу молодые туляки отправляются служить на флагман Тихоокеанского флота гвардейский крейсер «Варяг».

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших моряков крейсера «Варяг» и возложили цветы к памятнику.

Галерея
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 1
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 2
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 3
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 4
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 5
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 6
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 7
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 8
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 9
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 10
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 11
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 12
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 13
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 14
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 15
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 16
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 17
В Туле отметили 113-ю годовщину со дня подвига крейсера «Варяг», Фото: 18
показать все фотографии
Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
торжественный митинг
Люди
Юлия Вепринцева
Место
Тула
Прочее
годовщинаподвиг крейсера Варяг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На юбилее Владимира Груздева Алексей Дюмин вручил ему высшую награду региона
На юбилее Владимира Груздева Алексей Дюмин вручил ему высшую награду региона
Житель Донского задолжал на содержание ребёнка более 350 тысяч рублей
Житель Донского задолжал на содержание ребёнка более 350 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика