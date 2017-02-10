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На юбилее Владимира Груздева Алексей Дюмин вручил ему высшую награду региона

На юбилее Владимира Груздева Алексей Дюмин вручил ему высшую награду региона

Об этом сообщил в своем твиттере Александр Хинштейн

6 февраля 2017 года экс-губернатор Тульской области, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил юбилей - 50 лет.

На торжество по этому поводу приехала целая делегация из Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым.

Об этом написал в своем твиттере Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии - Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

Глава региона Алексей Дюмин вручил Владимиру Груздеву высшую награду региона. Поздравить Владимира Сергеевича с круглой датой приехали также спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов, председатель правительства Юрий Андрианов, зам. губернатора Александр Сорокин.

В числе поздравляющих на сцену поднимался и полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин вручил Владимиру Груздеву орден Александра Невского. С юбилеем Владимира Сергеевича поздравил глава региона Алексей Дюмин, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин и многие туляки.

сегодня, в 00:46
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