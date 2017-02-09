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Житель Донского задолжал на содержание ребёнка более 350 тысяч рублей

Житель Донского задолжал на содержание ребёнка более 350 тысяч рублей

Только лишившись права распоряжаться своим автомобилем, мужчина погасил задолженность.

В отделе судебных приставов по городу Донской на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам в размере 356 тысяч рублей.

Должник никаких мер по выплате задолженности не предпринимал, в связи с чем судебным приставом-исполнителем в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» в отношении нерадивого отца применены меры принудительного исполнения, а именно: вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Hyundai Solaris.

Убедившись в том, что запрет будет снят только после полного погашения задолженности, мужчина погасил долг. Денежные средства перечислены взыскателю.

 

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:42 0
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автомобильзапрет регистрационных действий

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