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Жители Киреевского района: «Нас вынуждают рисковать жизнью на дороге!»
Фото из архива Myslo.

Жители Киреевского района: «Нас вынуждают рисковать жизнью на дороге!»

Потому что в понимании жителей города Липки то, что местные коммунальщики считают тротуарами, на самом деле ими не является.

Доведенные до отчаяния жители Киреевского города Липки обратились за помощью в официальный паблик Myslo в соцсети ВКонтакте, попросив предать ситуацию огласке. Что мы и делаем.

В городе назрела реальная проблема: коммунальщики не чистят тротуары.

– Почему в Киреевском районе, в городе Липки, не могут сделать нормальные тротуары для пешеходов и мам с колясками?! — пишут жители. — По этим тротуарам не то что с коляской проехать, пешком не пройдешь! Мусор, грязь, ветки, снег! Люди вынуждены ходить по проезжей части, в том числе и с детьми, и рисковать жизнью на дороге!

Вдобавок нас начали штрафовать за нарушение правил дорожного движения! А нам-то и деться больше некуда.

Читатель прислал нам фотографии тротуара на улице Советской города Липки:

 


Ну это что, тротуар?
 


Как тут идти?

 

Друзья! Есть проблема? Делитесь в комментариях или в нашем паблике vk.com/myslo.

вчера, в 17:02 0
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ЛипкиКиреевский район

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