Алексинской воспитательной колонии подарили мышей

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН.

Выездные выставки Тульского областного экзотариума стали доброй традицией для Алексинской воспитательной колонии.

В этот раз темой встречи стал класс холоднокровных животных. Ребятам рассказали о представителях данного класса и их основных особенностях и отличиях от теплокровных.

Для наглядности гости привезли и своих питомцев – ящериц и змей. Кроме того, подросткам показали ежика, кролика и мышей-песчанок.

Слушатели остались очень довольны встречей и пригласили сотрудников Тульского областного экзотариума приезжать почаще.

Воспитанники колонии с огромным интересом выслушали рассказ об обитателях экзотариума. Стоит отметить, что в живом уголке учреждения у подростков есть и свои питомцы, потому рассказы сотрудников экзотариума об уходе за животными были ребятам не только интересны, но и полезны.

В завершении своего визита гости передали в живой уголок учреждения мышей-песчанок. Подростки искренне заверили гостей, что будут бережно ухаживать за новыми питомцами и заботиться о них.