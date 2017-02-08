Алексинской воспитательной колонии подарили мышей
Тульский экзотариум провел ставшую уже традиционой выездную выставку для воспитанников Алексинской ВК.
Выездные выставки Тульского областного экзотариума стали доброй традицией для Алексинской воспитательной колонии.
В этот раз темой встречи стал класс холоднокровных животных. Ребятам рассказали о представителях данного класса и их основных особенностях и отличиях от теплокровных.
Для наглядности гости привезли и своих питомцев – ящериц и змей. Кроме того, подросткам показали ежика, кролика и мышей-песчанок.
Слушатели остались очень довольны встречей и пригласили сотрудников Тульского областного экзотариума приезжать почаще.
Воспитанники колонии с огромным интересом выслушали рассказ об обитателях экзотариума. Стоит отметить, что в живом уголке учреждения у подростков есть и свои питомцы, потому рассказы сотрудников экзотариума об уходе за животными были ребятам не только интересны, но и полезны.
В завершении своего визита гости передали в живой уголок учреждения мышей-песчанок. Подростки искренне заверили гостей, что будут бережно ухаживать за новыми питомцами и заботиться о них.