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Алексинской воспитательной колонии подарили мышей
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН.

Алексинской воспитательной колонии подарили мышей

Тульский экзотариум провел ставшую уже традиционой выездную выставку для воспитанников Алексинской ВК.

Выездные выставки Тульского областного экзотариума стали доброй традицией для Алексинской воспитательной колонии.

В этот раз темой встречи стал класс холоднокровных животных. Ребятам рассказали о представителях данного класса и их основных особенностях и отличиях от теплокровных.

Для наглядности гости привезли и своих питомцев – ящериц и змей. Кроме того, подросткам показали ежика, кролика и мышей-песчанок.

Слушатели остались очень довольны встречей и пригласили сотрудников Тульского областного экзотариума приезжать почаще.

Воспитанники колонии с огромным интересом выслушали рассказ об обитателях экзотариума. Стоит отметить, что в живом уголке учреждения у подростков есть и свои питомцы, потому рассказы сотрудников экзотариума об уходе за животными были ребятам не только интересны, но и полезны.

В завершении своего визита гости передали в живой уголок учреждения мышей-песчанок. Подростки искренне заверили гостей, что будут бережно ухаживать за новыми питомцами и заботиться о них.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 17:10 0
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