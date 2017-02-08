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Против директора управляющей компании Киреевска возбудили дело

Против директора управляющей компании Киреевска возбудили дело

После прокурорской проверки и внесения представления УК провела ремонт внутридомовой системы отопления и полностью восстановила работу отопления.

После обращения жителей дома №19 по улице Папанина в Киреевске киреевская межрайонная прокуратура проверила работу управляющей компании ООО «Партнер». Жители жаловались на слишком низкую температуру в квартирах и плохую работу отопления. 

Проверка установила, что температура воздуха в жилых комнатах не соответствует санитарным нормам, а подача теплоносителя в квартиры не осуществляется.

При этом основной причиной холода в квартирах оказалась неисправность внутридомовой системы отопления жилого дома.

Такое положение нарушало требования Правил предоставления коммунальных услуг, которые гласят, что в жилых помещениях в период отопительного сезона должна быть обеспечена температура воздуха не ниже +18 градусов, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов.

В связи с этим 6 февраля 2017 года межрайпрокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «Партнер» Глушенкова С.М. Постановление направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. В тот же день на имя директора было внесено представление об устранении нарушений закона.

После принятия мер прокурорского реагирования ООО «Партнер» провело ремонт внутридомовой системы отопления и полностью восстановило работу отопления.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 16:40 0
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