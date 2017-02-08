В Щекино с улиц убрали снег вместе с «лежачими полицейскими»

Источник фото: «Щекинский Химик».

По заявлению администрации района, искусственные неровности оторвали подрядчики – ООО «Москва» и ООО «Глав Цемент».

Жители Щекино обратили внимание, что при уборке местных дорог деформировали (а в некоторых местах и полностью снесли) «лежачие полицейские». Об этом сообщает ИА «Щекинский Химик».

В администрации района на совещании обсудили вопросы: кто виноват в произошедшем и когда восстановят искусственные неровности?

Официальная позиция администрации: «лежачих полицейских» оторвали подрядчики – ООО «Москва» и ООО «Глав Цемент», им и отвечать. Обеим организациям направлены требования восстановить элементы дороги в кратчайшие сроки.