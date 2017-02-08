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В Щекино с улиц убрали снег вместе с «лежачими полицейскими»
Источник фото: «Щекинский Химик».

В Щекино с улиц убрали снег вместе с «лежачими полицейскими»

По заявлению администрации района, искусственные неровности оторвали подрядчики – ООО «Москва» и ООО «Глав Цемент».

Жители Щекино обратили внимание, что при уборке местных дорог деформировали (а в некоторых местах и полностью снесли) «лежачие полицейские». Об этом сообщает ИА «Щекинский Химик».

В администрации района на совещании обсудили вопросы: кто виноват в произошедшем и когда восстановят искусственные неровности?

Официальная позиция администрации: «лежачих полицейских» оторвали подрядчики – ООО «Москва» и ООО «Глав Цемент», им и отвечать. Обеим организациям направлены требования восстановить элементы дороги в кратчайшие сроки.

Известно, что ООО «Москва» и ООО «Глав Цемент» сейчас закупают материалы для восстановления снесенных неровностей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:57 +2
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