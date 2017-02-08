В Туле вандал пригласил девушку в кино, испортив памятник истории
Надписи баллончиком с краской на стене дома №13 по улице Дзержинского появились утром 8 февраля.
Таким нехитрым способом вандал сообщил о приглашении в кино, а также добавил, что написал стих. Кому посвящено обращение, автор не уточнил:
«Привет! Я все таки тебя зову тебя в кино. Я написал тебе стих, но он сюда не влезет», –
гласит надпись.
Дом, стена которого была испорчена, является памятником регионального значения – памятником архитектуры XVIII-XIX вв. (дом Арсеньянова).
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