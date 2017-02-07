В Тульской области появятся «Приемные семьи для пожилых людей и инвалидов»

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

По результатам проведенного опроса, 26 граждан пожилого возраста пожелали жить в приемной семье, а 14 семей готовы принять таких граждан.

6 февраля под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина прошло еженедельное оперативное совещание с членами регионального правительства, где обсудили повышение качества соцобслуживания. С докладом выступил министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.



Андрей Филиппов.

Сеть государственных учреждений социального обслуживания населения на 1 января 2017 года включает в себя ряд учреждений социального обслуживания с 45 обособленными отделениями. Ежегодно их услугами пользуется более 40 тысяч жителей Тульской области, из них около 17 тысяч – несовершеннолетние.

В регионе работают над повышением качества услуг и расширением их спектра, а также внедряют технологии, призванные заменить стационары.

На учете в органах социальной защиты населения состоит 3472 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Услуги по реабилитации и адаптации детей-инвалидов высоко востребованы, и сейчас на базе действующих учреждений работают 1 стационарное и 3 дневных отделения в Туле и Новомосковске.

Планируется расширить сеть таких отделений по области. Так, в 2017 году стационары появятся в Алексине и Суворове. В 2018 году – в Ефремове. В перспективе создание отделений в Донском, Щекино, Киреевске, Узловой и Богородицке.

С января 2017 года на базе Комплексного центра социального обслуживания населения №1 (Тула) начала свою работу диспетчерская служба для глухих и слабослышащих людей с целью оказания экстренной и иной социальной помощи.

В 2016 году в четырех пилотных учреждениях апробировалась «Служба сиделок». В 2017 году эта технология внедрена во всех полустационарных учреждениях социального обслуживания населения.

Также в этом году планируется ввести новую для региона систему «Приемная семья для пожилых людей и инвалидов».

По словам Андрея Филиппова, изучен опыт работы в этом направлении органов соцзащиты Владимирской и Калужской областей. Для изучения востребованности такой услуги в тульском регионе проведен опрос, по результатам которого 26 граждан пожилого возраста пожелали жить в приемной семье, а 14 семей готовы принять таких граждан.

Алексей Дюмин обратил особое внимание на необходимость проработать нормативно-правовую базу, которая защитит права пожилых людей.

Андрей Филиппов также напомнил, что с 2013 года в регионе доступно «социальное такси». С 2016 года полномочия по специальному транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий переданы коммерческому автоперевозчику на контрактной основе.

За 2016 год выполнено 5176 заявок.

Для доступности социальных, бытовых услуг и иной неотложной помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах со слабо развитой бытовой и транспортной инфраструктурой, в 13 государственных учреждениях социального обслуживания населения региона действуют выездные «Мобильные бригады», охватывающие все муниципальные образования Тульской области, задействованы 29 единиц автотранспорта.

«В целом имеющаяся сеть соцзащитных учреждений практически в полной мере удовлетворяет потребности населения Тульской области в получении социальных услуг», – заявил Андрей Филиппов.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина дополнила, что в ее адрес поступают обращения по защите прав граждан пожилого возраста, которые из-за собственной доверчивости оказались без жилья и нуждаются в уходе и стационарном лечении. Кроме того, обращаются граждане, освободившиеся из мест лишения свободы. Нередко после отбывания срока наказания они остаются без определенного места жительства.

По мнению тульского омбудсмена, в регионе необходимо создавать центры для социализации бывших осужденных.

По поручению Президента в области ведется реестр некоммерческих организаций, которые предоставляют услуги социального обслуживания населения. На данный момент в Тульской области три таких организации:

«Пансионат для пожилых людей «Тульский дедушка», оказывающий услуги стационарного нахождения пожилых людей,

общественная организация «Тульский областной еврейский благотворительный Центр «ХАСДЭЙ НЭШАМА», предоставляющая социальные услуги в форме обслуживания на дому и услуги по повышению компьютерной грамотности,

Благотворительный фонд содействия детям-инвалидам «Добродетель-Тула», который предоставляет социальные услуги в полустационарной форме и форме обслуживания на дому.

«Мы планируем расширять перечень таких организаций, в том числе за счет организаций, которые проводят реабилитацию наркозависимых граждан. Кроме того, мы изучили опыт Московской области по оказанию некоммерческими организациями социальных услуг на дому», – отметил Андрей Филиппов.

Всего в центрах соцобслуживания и домах-интернатах на сегодняшний день получают социальные услуги порядка 30% пенсионеров.

На предоставление этими учреждениями социальных услуг в 2017 году будет направлено 2,4 млрд рублей.

В домах-интернатах ежегодно социальные услуги получают более 3500 человек. В детском доме-интернате проживает 150 воспитанников, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями, 97 из них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В отделениях комплексных центров для взрослых ежегодно получают услуги более 17 тысяч пенсионеров. Почти 4500 человек из них проживают в сельской местности. Около 7 тысяч из них признаны инвалидами.