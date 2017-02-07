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На Красноармейском проспекте в Туле ремонтируют водовод
Фото Елены Сычевой.

На Красноармейском проспекте в Туле ремонтируют водовод

Дом №4 на Красноармейском проспекте отключили от водоснабжения из-за порыва водовода. Закончить ремонт планируется к 14.00.

На Красноармейском проспекте сейчас ведутся работы по восстановлению водовода. Напомним, из-за порыва трубы водой залило тротуар и проезжую часть проспекта напротив домов №6 и 6а.

Сообщение об аварии поступило в аварийную службу в 8.20, к 9.20 сотрудники предприятия определили место порыва – лопнул водовод диаметром 150.

Подачу воды на данном участке прекратили, сейчас от снабжения отключен многоквартирный дом по адресу Красноармейский проспект, 4.

Работы по восстановлению водовода планируется завершить к 14.00.

Ремонтные работы проводят специалисты АО «Тулагорводоканал».

Кроме того, на аварийном участке для предотвращения образования наледи специалисты АО «Спецавтохозяйство» обработали проезжую часть и тротуар противогололедными составами.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:54 +2
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