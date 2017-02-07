Тульская область вошла в число «пожилых» регионов страны

Впервые в России составлен демографический лист, в котором есть статистика по численности населения, по рождаемости и смертности. Также составлен прогноз на ближайшие 19 лет, с учетом которого можно планировать экономическую и социальную политику в стране. Об этом пишет « Российская газета ».

Выяснилось, что самое возрастное население сегодня проживает в Центральном федеральном округе.

Расчет делался в соответствии с так называемым медианным возрастом — он делит все население на две равные части: одну — моложе медианы, другую — старше ее. И получилось, что медианный возраст жителей Тамбовской области равен 43 годам. И это наиболее «взрослый» показатель в стране. Для сравнения: медиана самой «молодой» Чечни равна всего 25,5 года.

Тульская область считается одной из самых «пожилых» — медианный возраст жителей — 42,8 года.

Почему мало стариков на Кавказе, ведь, напротив, в соответствии с традициями кавказского долголетия там они как раз и должны быть? Эти цифры связаны вовсе не с низкой или высокой продолжительностью жизни, объясняет заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. Он один из авторов демографического листа, составленного при участии Росстата.

– Вместе с Чечней в число самых «молодых» вошли еще два кавказских региона — Ингушетия (27,7 года) и Дагестан (29,5 года). Что неудивительно. На Кавказе долгие годы сохраняется высокий уровень рождаемости. Но в этом же ряду и Тыва. Здесь медианный возраст населения тоже равен 28 годам. Правда, по другой причине. Местные мужчины умирают примерно в возрасте 58 лет. И в основном из-за пьянства, — говорит эксперт.

По словам ученого, Россия буквально качается «на качелях».

Если сейчас медианный возраст среднестатистического жителя нашей страны колеблется в районе 39 лет, то к 2035 году медиана пройдет уже через отметку 44 года. То есть Россия стареет быстрее, чем омолаживается.

И именно это на ближайшие годы будет определять демографическое развитие страны.

Разница в продолжительности жизни по регионам тоже огромная. Есть места, где люди живут столько же, сколько в Западной Европе, — 77-80 лет. Это Москва, где женщины спокойно доживают до 80 лет, а мужчины — до 73 лет. Общая же продолжительность жизни на Чукотке в среднем на десяток лет меньше. Конечно, тут можно все свалить на суровый климат. Но в Норвегии, как замечает эксперт, зимы тоже холодные, а лето короткое, однако люди заканчивают свою жизнь далеко за 80.

Демографический сценарий 2035 года пока довольно оптимистичный. В абсолютном выражении численность россиян останется примерно на нынешнем уровне — 146 миллионов человек. Подвижки будут происходить только внутри конкретных территорий.

Благополучные в экономическом плане города продолжат прирастать новыми жителями, неблагополучные, соответственно, наоборот.