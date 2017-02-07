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Туляки смогут задать вопросы уполномоченному по правам ребенка

Туляки смогут задать вопросы уполномоченному по правам ребенка

16 февраля Наталия Зыкова проведет прямую линию для всех желающих.

16 февраля 2017 года жители региона смогут задать свои вопросы и сообщить о проблемах уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

Нарушают права ребенка? Хотите пожаловаться? Есть история, в которой нужно разобраться? Звоните 16 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону (4872) 31-26-20. Наталия Алексеевна Зыкова ответит на ваши вопросы.

сегодня, в 09:34 +1
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