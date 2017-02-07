Небольшое отклонение от нормы произойдет уже сегодня, 7 февраля.

На этой неделе туляков ждут не только сильные морозы. По данным Гидрометцентра, в Тульской области ожидается аномально высокое атмосферное давление. Синоптики обещают, что уже сегодня, 7 февраля, это значение может достигнуть 761 мм рт. ст.

В среду, 8 февраля, и вовсе прогнозируется до 764 мм ртутного столба. С 9 февраля атмосферное давление постепенно начнет снижаться. Однако в воскресенье, 12 февраля, нас снова ждет резкий скачок — до 763 мм рт.ст.

Атмосферное давление (норма для человека) — в идеале 760 мм.рт.ст. Но такой показатель удерживается очень редко.

В результате повышения давления в атмосфере устанавливается ясная погода, отсутствуют резкие перепады влажности и температуры воздуха. На такие изменения активно реагирует организм гипертоников и аллергиков.

В условиях города, в безветренную погоду, естественно, дает о себе знать загазованность. Первыми это чувствуют больные, у которых проблема с дыхательными органами.

Повышение атмосферного давления сказывается и на иммунитете. Конкретно это выражается в снижении лейкоцитов в крови. Ослабленному организму нелегко будет справиться с инфекциями.

Врачи советуют

Начинайте день с легкой утренней гимнастики. Принимайте контрастный душ. На завтрак отдайте предпочтение продуктам, в которых много калия (творог, изюм, курага, бананы). Не позволяйте себе обильной еды. Не переедайте.

Этот день не самый удачный для больших физических усилий и проявления эмоций.

Придя домой, отдохните с часок, займитесь рутинными домашними делами, спать ложитесь раньше обычного времени.