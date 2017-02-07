новости
новости
Регистрация
В Тульской области ожидается аномально высокое атмосферное давление

В Тульской области ожидается аномально высокое атмосферное давление

Небольшое отклонение от нормы произойдет уже сегодня, 7 февраля.

На этой неделе туляков ждут не только сильные морозы. По данным Гидрометцентра, в Тульской области ожидается аномально высокое атмосферное давление. Синоптики обещают, что уже сегодня, 7 февраля, это значение может достигнуть 761 мм рт. ст.

В среду, 8 февраля, и вовсе прогнозируется до 764 мм ртутного столба. С 9 февраля атмосферное давление постепенно начнет снижаться. Однако в воскресенье, 12 февраля, нас снова ждет резкий скачок — до 763 мм рт.ст.

 

Атмосферное давление (норма для человека) — в идеале 760 мм.рт.ст. Но такой показатель удерживается очень редко.

В результате повышения давления в атмосфере устанавливается ясная погода, отсутствуют резкие перепады влажности и температуры воздуха. На такие изменения активно реагирует организм гипертоников и аллергиков.

В условиях города, в безветренную погоду, естественно, дает о себе знать загазованность. Первыми это чувствуют больные, у которых проблема с дыхательными органами.

Повышение атмосферного давления сказывается и на иммунитете. Конкретно это выражается в снижении лейкоцитов в крови. Ослабленному организму нелегко будет справиться с инфекциями.

Врачи советуют

Начинайте день с легкой утренней гимнастики. Принимайте контрастный душ. На завтрак отдайте предпочтение продуктам, в которых много калия (творог, изюм, курага, бананы). Не позволяйте себе обильной еды. Не переедайте.

Этот день не самый удачный для больших физических усилий и проявления эмоций.

Придя домой, отдохните с часок, займитесь рутинными домашними делами, спать ложитесь раньше обычного времени.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
атмосферное давлениесиноптикиморозпогода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В сгоревшем доме в Новомосковске пожарные обнаружили труп мужчины
В сгоревшем доме в Новомосковске пожарные обнаружили труп мужчины
Туляки смогут задать вопросы уполномоченному по правам ребенка
Туляки смогут задать вопросы уполномоченному по правам ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика