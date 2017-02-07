Красноармейский проспект в Туле заливает водой

На Красноармейском проспекте напротив домов №6 и 6а проезжую часть улицы заливает водой, сообщают очевидцы.

Myslo связался с аварийной службой «Тулагорводоканала», где сообщили, что аварийная бригада выехала, но источник прорыва пока неизвестен.

Водителям, движущимся в том направлении рекомендуется поискать пути объезда: учитывая мороз, вода уже замерзает, и проезд по этому участку проспекта стал небезопасен.