Роспотребнадзор проконсультирует туляков по вопросам интернет-торговли

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и региональном Центре гигиены и эпидемиологии открыта горячая линия по вопросам интернет-торговли.

Тематическая консультация будет проводиться с 6 по 20 февраля по будням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Задать свои вопросы можно по телефонам:

в Туле 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

в Алексине 8 (902) 846-10-81;

в Новомосковске 8 (48762) 6-54-70;

в Суворове 8 (48763) 2-73-23;

в Щекино 8 (48751) 5-34-30;

в Ефремове 8 (48741) 6-53-86

Роспотребнадзор напоминает, что покупатель вправе отказаться от товара, приобретенного дистанционным способом, в любое время до его передачи потребителю, а после передачи товара - в течение семи дней.

В случае же, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества, не была предоставлена потребителю в письменной форме в момент доставки товара, то потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи (получения).

Такой возврат возможен только если в отношении приобретенного товара сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки (отсутствие последнего, тем не менее, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у соответствующего продавца).

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору (за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара), не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Если приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель в отношении товара с недостатками в целях защиты своих прав должен будет руководствоваться соответствующими положениями статей 18-24 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».