МЧС: В Тульской области за сутки похолодает на 10-12ºС
Среднесуточное понижение температуры воздуха составит 5 – 7ºС.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 6 февраля на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 – 7ºС.
Максимально похолодает на 10 - 12ºС.
Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует жителям при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке, одевать удобную верхнюю одежду, не носить в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.
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