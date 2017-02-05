МЧС: В Тульской области за сутки похолодает на 10-12ºС

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки 6 февраля на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 – 7ºС.

Максимально похолодает на 10 - 12ºС.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует жителям при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке, одевать удобную верхнюю одежду, не носить в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах.