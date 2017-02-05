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Подросток обокрал в Богородицке супермаркет

Подросток обокрал в Богородицке супермаркет

Момент кражи зафиксировала видеокамера, установленная в магазине.

Об ограблении супермаркета в микрорайоне Жданковский в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Богородицкий» сообщил директор магазина.

Мужчина рассказ, что

около четырёх часов ночи неизвестные разбили стекло входной двери магазина и похитили продукты питания, кофе и алкогольные напитки.

Общий ущерб составил более трёх тысяч рублей.

При просмотре видеозаписи с установленных внутри торгового центра камер наблюдения полицейские выяснили, что кражу совершил один человек, который после проникновения в магазин быстро схватил товары, вылез обратно на улицу через разбитую дверь и убежал.

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 17-летний молодой человек. Спустя некоторое время он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела МВД, где от него получены признательные показания. При проведении обыска похищенные товары были обнаружены и изъяты.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:52 +1
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