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Тулячка фиктивно приютила у себя 156 иностранцев

Тулячка фиктивно приютила у себя 156 иностранцев

За данную услугу женщина получила с каждого из них символическую плату.

В Туле вынесен приговор 34-летней местной жительнице за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Суд установил, что в период с 14 января по 17 октября 2016 года женщина внесла в бланки уведомления о прибытии иностранных граждан сведения о пребывании 156 человек по месту ее жительства (регистрации). При этом жильё им она предоставлять не собиралась и получила за свою услугу суммы в размере от 250 до 1000 рублей с каждого.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

 
Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 22:30 0
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