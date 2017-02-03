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Тулячка накопила 12 штрафов ГИБДД

Тулячка накопила 12 штрафов ГИБДД

Однако оплачивать долг женщина не спешила. Тогда судебные приставы приняли решение снять необходимую сумму с её банковского счёта.

На исполнении в отделе судебных приставов Зареченского района Тулы находились исполнительные производства о взыскании автоледи штрафов ГИБДД на общую сумму более 7 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба областного управления ФССП.

Однако женщина долгое время не погашала задолженность.

В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были затребованы сведения о наличии у неплательщицы счетов в банках и иных кредитных организациях.

Согласно поступившим ответам было установлено, что за ней зарегистрирован счёт, на котором находится сумма, необходимая для погашения задолженности.

Руководствуясь ФЗ «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на данные денежные средства.

Таким образом, задолженность по оплате 12 штрафов ГИБДД погашена в полном объеме, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:44 +1
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