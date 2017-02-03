В Туле станет меньше маршруток

По мнению замминистра по транспорту и дорожному хозяйству, маршрутки тормозят скорость движения на тульских дорогах.

Вопрос нормализации работы коммерческого транспорта Тулы был поднят сегодня в рамках пресс-конференции заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника.

По его мнению, перевозчики мешают движению автомобилей.

В связи с этим в настоящее время разрабатывается комплекс мер по оптимизации дорожного движения в Туле.

– Мы проводим совещания с администрацией Тулы. В ближайшее время приведем в порядок маршрутную сеть. Сейчас большое количество транспорта мешает движению автомобилей. Проведём исследование, если выясним, что машин слишком много, то доведем это до перевозчиков, чтобы сократить количество транспорта, – пояснил Родион Дудник.

Он подчеркнул, что главная задача – максимально обеспечить требования пассажиров во всей области.

Напомним, на уровне администрации Тулы сейчас решается вопрос об интеграции маршруток в региональную Центральную диспетчерскую службу для получения данных о местонахождении маршруток и исполнения ими условий договора и графика движения в режиме онлайн.