В Туле перевозчиков-нарушителей будут лишать лицензий

Об этом рассказал на оперативном совещании начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.

В Туле для контроля за соблюдением расписания и интервала движения общественного транспорта работает контрольная комиссия.

В январе было проведено 27 проверок. Всего проверено 20 маршрутов общественного транспорта.

В частности, проверки прошли на маршрутах №40К и 58, поскольку водители на этих маршрутах не соблюдали расписание движения, не выполняли весь объем транспортных услуг.

Власти приняли решение с февраля 2017 года проводить еженедельные рабочие встречи с перевозчиками, где будут обсуждаться текущие жалобы жителей и выявленные в ходе проверок нарушения.

Как сообщил Алексей Крыгин,

к компаниям, регулярно нарушающим правила перевозки пассажиров, будут применяться меры вплоть до процедуры по отзыву свидетельства, дающего права работы на маршруте.

Напомним, что в границах Тулы перевозка пассажиров осуществляет 31 маршрут по нерегулируемому тарифу и 42 маршрута по регулируемому тарифу (24 – автобусы, 9 – трамваи и 9 – троллейбусы).

Ежедневное плановое количество транспортных средств по девяти коммерческим транспортным предприятиям, выпускаемых на линию, составляет 947 единиц техники и 398 единиц резервной техники.

Ежедневный выпуск муниципального транспорта составляет 234 единицы:

автобусы — 123 единицы;

трамваи — 58 единиц;

троллейбусы — 53 единицы.

Кроме того, на территории муниципального образования город Тула действует 24 пригородных маршрута.

Контроль за их работой ведет АО «Центральная диспетчерская служба Тульской области». Ежедневно специалисты «ЦДС» направляют в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы информацию о фактическом выполнении количества рейсов и соблюдении расписания.

Администрация города Тулы сообщает жителям, что по всем вопросам работы общественного транспорта (в том числе соблюдение расписания) необходимо обращаться по телефону горячей линии отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания: 55-64-73 в будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, обед с 12.30 до 13.18.