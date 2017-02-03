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Количество отравлений алкоголем в Тульской области уменьшилось в 4 раза
Александр Ломовцев. (Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО).

Количество отравлений алкоголем в Тульской области уменьшилось в 4 раза

Об этом на расширенном итоговом заседании коллегии сообщил руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев.

3 февраля прошло расширенное заседание коллегии Управления Роспотребнадзора по Тульской области, на котором подвели итоги работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей населения Тульской области в 2016 году и озвучили задачи на 2017 год.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что в 2016 году по поручению правительства Российской Федерации велся надзор за реализацией спиртосодержащей продукции.

В результате проведенных проверок и изъятий некачественной продукции количество отравлений алкоголем в регионе существенно снизилось.

Так, за январь 2017 года зафиксировано в четыре раза меньше отравлений, чем за аналогичный период 2016 года, а число умерших от отравлений уменьшилось в пять раз.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина поблагодарила коллектив управления за работу.


Марина Левина.

«За минувший год региональным правительством совместно с Управлением Роспотребнадзора проделана большая работа, прежде всего по охране здоровья населения», – отметила она.

Также Марина Левина напомнила, что ведомством совместно с профильными министерствами решались задачи по организации оздоровительной кампании детей, подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и другие.

Особое внимание уделяется обращениям граждан.

Александр Ломовцев отметил, что в 2016 году в управление обратилось более 14 тысяч человек – на 14% больше, чем в прошлом году. Рост числа письменных обращений составил 27%, их поступило почти 6 тысяч. Управлением рассмотрено более 3300 письменных обращений граждан, из них 1400 обращений стали основанием для проведения внеплановых проверок и административных расследований. По результатам проверок возбуждено 1146 дел об административном правонарушении, в суд подано 138 исков по защите прав потребителей.

Участники мероприятия также обсудили меры по снижению заболеваемости среди жителей региона. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:23 0
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