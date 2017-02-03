Сын лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского даст концерт в Туле

Группа «Инкогнито» впервые даст большой концерт в Туле. Для гостей бара Stechkin будут исполнены как уже полюбившиеся песни с двух альбомов, так и совсем новые.







Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге три года назад Стасом Шклярским. Музыканты уже заявили о себе выступлениями на главных рок-фестивалях страны — «Окна Открой!», «Воздух» и «Нашествие», попали в ротацию на «Наше радио», презентовали осенью 2016 года новую концертную программу в Санкт-Петербурге и Москве.



Станислав и Эдмунд Шклярские.

По мнению музыкальных критиков, «Станислав-вокалист — вполне точная копия Эдмунда Шклярского, а группа звучит так же, как мог бы звучать трибьют-коллектив «Пикника», который непонятно почему здесь поёт незнакомые песни».

Купить билет на концерт группы «Инкогнито» можно прямо здесь и сейчас.