новости
новости
Регистрация
Сын лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского даст концерт в Туле

Сын лидера группы «Пикник» Эдмунда Шклярского даст концерт в Туле

17 февраля Станислав Шклярский привезет в бар Stechkin свой проект «Инкогнито».

Группа «Инкогнито» впервые даст большой концерт в Туле. Для гостей бара Stechkin будут исполнены как уже полюбившиеся песни с двух альбомов, так и совсем новые.


Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге три года назад Стасом Шклярским. Музыканты уже заявили о себе выступлениями на главных рок-фестивалях страны — «Окна Открой!», «Воздух» и «Нашествие», попали в ротацию на «Наше радио», презентовали осенью 2016 года новую концертную программу в Санкт-Петербурге и Москве.


Станислав и Эдмунд Шклярские.

По мнению музыкальных критиков, «Станислав-вокалист — вполне точная копия Эдмунда Шклярского, а группа звучит так же, как мог бы звучать трибьют-коллектив «Пикника», который непонятно почему здесь поёт незнакомые песни».

Купить билет на концерт группы «Инкогнито» можно прямо здесь и сейчас.

Купить билет
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:54 0
Другие статьи по темам
Событие
концерт группыкупить билетПикник
Люди
Эдмунд ШклярскийСтанислав Шклярский
Место
Тулабар Stechkin

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле станет меньше маршруток
В Туле станет меньше маршруток
33-летний новомосковец травил свою мать газом
33-летний новомосковец травил свою мать газом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика