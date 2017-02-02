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Экстремальный поход: трое туляков провели ночь в лесу под Ясногорском

Экстремальный поход: трое туляков провели ночь в лесу под Ясногорском

В лес и обратно мужчины передвигались на собачьей упряжке из шести очаровательных хаски.

Испытать на прочность себя и своих собак — такой была цель необычного зимнего похода.

– Мы отправились с ночевкой в лес, без палаток и машин, — рассказывает туляк Валерий Шкумат, заводчик хаски и любитель всяческих экстремальных походов и развлечений. — От Ревякино доехали в лес на настоящих нартах. Организовали стоянку, ночевали практически под открытым небом!

Слава Богу, обошлось без происшествий.

Полную статью и фоторепортаж о походе читайте в специальном материале Myslo.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 16:13 +8
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Тула

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