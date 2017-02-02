Экстремальный поход: трое туляков провели ночь в лесу под Ясногорском

Испытать на прочность себя и своих собак — такой была цель необычного зимнего похода.

– Мы отправились с ночевкой в лес, без палаток и машин, — рассказывает туляк Валерий Шкумат, заводчик хаски и любитель всяческих экстремальных походов и развлечений. — От Ревякино доехали в лес на настоящих нартах. Организовали стоянку, ночевали практически под открытым небом!

Слава Богу, обошлось без происшествий.