Тульские студенты лучше всех рассказали о любимых детских книгах

Фото предоставлено пресс-службой ТГПУ.

Итоги конкурса студенческих научно-творческих работ «Моя любимая детская книга» подводились в рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Мировая словесность для детей и о детях».

Конференцию провела кафедра русской литературы Института филологии МПГУ (Москва). Преподаватели, аспиранты и студенты международного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого – ее постоянные участники.

Доклады пленарного заседания содержали интерпретацию образа ребенка и образа детства в литературе. Студенты и преподаватели международного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли активное участие в работе секций, выступив с сообщениями:

«Мир детства в сборнике стихотворений вьетнамского поэта Чан Данг Хоа «Уголок двора и уголок неба»» ( Нгуен Тхи Там , МФ, 3 курс),

, МФ, 3 курс), «Собир Хуссейни – больше, чем детский писатель Афганистана» ( Сайед Мохаммад Файза , МФ, 4 курс),

, МФ, 4 курс), «Анималистические мотивы в русских волшебных сказках с детскими образами-персонажами» (Ледовская И. В., доцент кафедры РКИ).

Студенты Нгуен Тхи Там и Сайед Мохаммад Файза выступают на конференции второй раз и уже имеют публикации в научном сборнике.

Они с увлечением исследуют проблемы современной литературы родных стран.

Подведение итогов Всероссийского конкурса студенческих научно-творческих работ «Моя любимая детская книга» стало важным событием для делегации ТГПУ им. Л.Н. Толстого: дипломами первой степени были награждены Чэнь Жоужун (II курс МФ, стажер) и Майя Таран (ИСГН, отделение заочного обучения, специальность «Дошкольная педагогика», I курс).