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Тульские студенты лучше всех рассказали о любимых детских книгах
Фото предоставлено пресс-службой ТГПУ.

Тульские студенты лучше всех рассказали о любимых детских книгах

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали лауреатами Всероссийского конкурса студенческих научно-творческих работ «Моя любимая детская книга».

Итоги конкурса студенческих научно-творческих работ «Моя любимая детская книга» подводились в рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Мировая словесность для детей и о детях».

Конференцию провела кафедра русской литературы Института филологии МПГУ (Москва). Преподаватели, аспиранты и студенты международного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого – ее постоянные участники.  

Доклады пленарного заседания содержали интерпретацию образа ребенка и образа детства в литературе. Студенты и преподаватели международного факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли активное участие в работе секций, выступив с сообщениями:

  • «Мир детства в сборнике стихотворений вьетнамского поэта Чан Данг Хоа «Уголок двора и уголок неба»» (Нгуен Тхи Там, МФ, 3 курс),
  • «Собир Хуссейни – больше, чем детский писатель Афганистана» (Сайед Мохаммад Файза, МФ, 4 курс),
  • «Анималистические мотивы в русских волшебных сказках с детскими образами-персонажами» (Ледовская И. В., доцент кафедры РКИ).

Студенты Нгуен Тхи Там и Сайед Мохаммад Файза выступают на конференции второй раз и уже имеют публикации в научном сборнике.

Они с увлечением исследуют проблемы современной литературы родных стран.

Подведение итогов Всероссийского конкурса студенческих научно-творческих работ «Моя любимая детская книга» стало важным событием для делегации ТГПУ им. Л.Н. Толстого: дипломами первой степени были награждены Чэнь Жоужун (II курс МФ, стажер) и Майя Таран (ИСГН, отделение заочного обучения, специальность «Дошкольная педагогика», I курс).

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 16:32 +2
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