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Когда туляки будут расплачиваться новыми банкнотами?
Фото с сайта Центробанка.

Когда туляки будут расплачиваться новыми банкнотами?

На новеньких купюрах будут изображены Севастополь и Владивосток.

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении новых банкнот Банка России. 

На купюре номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.


                                                                                                  Памятник затопленным кораблям.

                                                                                                         Вид на Херсонес Таврический.

На банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.


Мост на остров Русский.

Космодром «Восточный».

Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс было выдвинуто более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В том числе была представлена и Тульская область. Среди претендентов были Тульский оружейный заводТульский кремль и музей-усадьба «Ясная Поляна». К сожалению, символы нашего региона не прошли в третий этап конкурса.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:48 0
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