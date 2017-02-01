Когда туляки будут расплачиваться новыми банкнотами?

Фото с сайта Центробанка.

На новеньких купюрах будут изображены Севастополь и Владивосток.

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении новых банкнот Банка России.

На купюре номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.



Памятник затопленным кораблям.



Вид на Херсонес Таврический.

На банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.



Мост на остров Русский.



Космодром «Восточный».

Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс было выдвинуто более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В том числе была представлена и Тульская область. Среди претендентов были Тульский оружейный завод, Тульский кремль и музей-усадьба «Ясная Поляна». К сожалению, символы нашего региона не прошли в третий этап конкурса.