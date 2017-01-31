новости
новости
Регистрация
В Узловском районе автомобиль «Киа» врезался в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Узловском районе автомобиль «Киа» врезался в дерево

Водитель получил незначительные травмы.

30 января в Узловском районе в поселке Дубовка возле дома №14 по улице  Щербакова 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:50 0
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
ТулаТульская область
Прочее
пострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Наггетсы из тульских магазинов мясом и не пахнут
Наггетсы из тульских магазинов мясом и не пахнут
В Госдуме предложили регистрироваться в соцсетях только по паспорту
В Госдуме предложили регистрироваться в соцсетях только по паспорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика