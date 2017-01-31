В Узловском районе автомобиль «Киа» врезался в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 января в Узловском районе в поселке Дубовка возле дома №14 по улице Щербакова 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.