Гонконгский вирус начинает отступать от Тульской области

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на прошедшей неделе учебный процесс приостанавливался полностью в двух школах Ефремовского и Алексинского районов, дошкольном образовательном учреждении Воловского района, частично в 21 классе шести школ Новомосковского, Кимовского, Суворовского и Ясногорского районов и в двух группах двух дошкольных образовательных учреждений Плавского района и г. Донской.

По данным лабораторных исследований, в общей циркуляции продолжает доминировать вирус гриппа А (H3N2), входящий в состав вакцин, именуемый также гонконгский грипп.

Называется он так по месту локализации – «Подарок из Азии».

Существует три серотипа вируса А, В, и С. Последний самый безопасный, человек даже нередко не замечает, что переболел. Грипп В распространяется только среди людей.

Грипп А опасен тем, что может распространяться с большим успехом как у людей, так и у животных, поэтому отследить миграцию вируса труднее.

Всего с начала эпидемического сезона на грипп и ОРВИ было обследовано 597 человек, из них с положительным результатом – 191 человек. В структуре положительных исследований доля вирусов гриппа составила 62%, в том числе 55% – вирусы гриппа А (H3N2), 7% – вирусы гриппа В.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 7839 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель – 52,0 на 10 тысяч населения, что на 3,5% ниже эпидемического порога и практически на уровне предыдущей недели (7768 случаев, показатель 51,6). Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

По отдельным муниципальным образованиям на прошедшей неделе эпидемический порог среди совокупного населения был превышен в Ефремовском, Каменском, Кимовском, Куркинском, Новомосковском, Суворовском и Ясногорском районах.

В г. Туле за неделю зарегистрировано 3557 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 18,7% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 2%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже эпидемического порога.