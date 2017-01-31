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В Тульской области 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля

Ребенка госпитализировали с телесными травмами.

30 января в 15.00 в Узловском районе в деревне Юлинка, возле дома №34 64-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил пешехода.

Восьмилетняя девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения транспортного средства.

Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

госавтоинспекция

Уважаемые родители! Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает и убедительно просит вас рассказывать детям о правилах пересечения проезжей части. Напомнить, что при наличии в зоне видимости пешеходного перехода, пересекать проезжую часть необходимо только по переходу, убедившись, что водители транспортных средств уступают дорогу. При движении по краю проезжей части идти необходимо только навстречу транспортным средствам.

ПДД рекомендуют пешеходам в темное время суток обозначать себя светоотражающими элементами на одежде либо имеющихся предметах, по возможности использовать верхнюю одежду светлых тонов.

Соблюдение этих несложных требований поможет сохранить жизни и здоровье ваших детей.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:26 +3
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