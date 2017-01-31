С 1 февраля в Туле автобус №27 изменит расписание движения
Это сделано по многочисленным просьбам жителей.
Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, с 1 февраля автобус №27 «п. Северный — п. Западный — п. Угольный» изменит расписание.
Это сделано в связи с многочисленными обращениями граждан.
Автобусы данного маршрута будут осуществлять движения по новому графику:
|
Остановочный пункт
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Время отправления
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пос. Скуратово
(пос. Угольный)
|
8.27, 9.32, 10.34, 14.02, 15.01, 16.02, 17.03, 18.14
|
пос. Скуратово
(пос. Южный) в сторону
пос. Угольный
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8.21, 9.26, 10.28, 13.56, 14.55, 15.56, 16.57, 18.08
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пос. Скуратово
(пос. Южный) в сторону
пос. Северный
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7.03, 7.34, 8.35, 9.40, 10.42, 13.08, 14.10, 15.09, 16.10, 17.11, 18.22,19.00
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пос. Скуратово
(пос. Западный)
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8.11, 9.16, 10.18, 13.46, 14.45, 15.46, 16.47, 17.58
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пос. Скуратово
(пос. Cеверный)
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6.45, 7.16, 7.47, 8.52, 9.55, 10.53, 13.24, 14.21, 15.22, 16.23, 17.34, 18.40
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ул. Еловая
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6.50, 7.21, 7.52, 8.57, 10.00, 10.58, 13.29, 14.26, 15.27, 16.28, 17.39,18.45
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Ул. Прудная
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6.48, 7.19, 7.50, 8.55, 9.58, 10.56, 13.27, 14.24, 15.25, 16.26, 17.37, 18.43
Более подробно с расписанием движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться на сайте администрации города Тулы.