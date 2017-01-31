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С 1 февраля в Туле автобус №27 изменит расписание движения

С 1 февраля в Туле автобус №27 изменит расписание движения

Это сделано по многочисленным просьбам жителей.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, с 1 февраля автобус №27 «п. Северный — п. Западный — п. Угольный» изменит расписание.

Это сделано в связи с многочисленными обращениями граждан.

Автобусы данного маршрута будут осуществлять движения по новому графику:

Остановочный пункт

Время отправления

пос. Скуратово

(пос. Угольный)

8.27, 9.32, 10.34, 14.02, 15.01, 16.02, 17.03, 18.14

пос. Скуратово

(пос. Южный) в сторону

пос. Угольный

8.21, 9.26, 10.28, 13.56, 14.55, 15.56, 16.57, 18.08

пос. Скуратово

(пос. Южный) в сторону

пос. Северный

7.03, 7.34, 8.35, 9.40, 10.42, 13.08, 14.10, 15.09, 16.10, 17.11, 18.22,19.00

пос. Скуратово

(пос. Западный)

8.11, 9.16, 10.18, 13.46, 14.45, 15.46, 16.47, 17.58

пос. Скуратово

(пос. Cеверный)

6.45, 7.16, 7.47, 8.52, 9.55, 10.53, 13.24, 14.21, 15.22, 16.23, 17.34, 18.40

ул. Еловая

6.50, 7.21, 7.52, 8.57, 10.00, 10.58, 13.29, 14.26, 15.27, 16.28, 17.39,18.45

Ул. Прудная

6.48, 7.19, 7.50, 8.55, 9.58, 10.56, 13.27, 14.24, 15.25, 16.26, 17.37, 18.43

 

Более подробно с расписанием движения городского пассажирского транспорта можно ознакомиться на сайте администрации города Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 +2
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