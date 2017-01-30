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Паше Баулину требуется реабилитация!
Фото Алексея Пирязева.

Паше Баулину требуется реабилитация!

После хирургического вмешательства в Кургане Пашу парализовало. Теперь мальчику предстоит реабилитация, на которую уже открыт сбор средств.

Мы не раз писали о Паше Баулине. У мальчика редкое заболевание – диастрофическая дисплазия, S-образный грудопоясничный сколиоз 2 степени, вывих бедра справа, подвывих слева, деформация стоп тяжелой степени, укороченность конечностей. А в мае прошлого года с Пашей случилось новое несчастье – мальчика парализовало. 

До 2016 года Паша лечился в немецкой Шон Клиник. Там ребенку провели восемь дорогостоящих операций – неоднократно меняли державшую позвоночник пластину. Но нагрузка на пластину со временем росла, и появился риск, что она не выдержит. Требовалось новое хирургическое вмешательство. 

В конце декабря прошлого года Светлана Васильева, мама Паши, вместе с сыном приехала в Курган, в известный медицинский центр Илизарова. «Зачем лечиться за границей, если у нас, в России, оказывают точно такую же помощь? – сказали женщине в клинике. – Мы проводим тысячи подобных операций в год. И все хорошо». Денег на дальнейшую реабилитацию в Германии не было, и Светлана согласилась на лечение в Кургане. 

25 апреля Светлана с Пашей прибыли туда на госпитализацию. Поначалу их просто держали в платной палате, и только спустя десять дней, 5 мая, назначили операцию. 

– После операции у моего сына отказали ноги, – в слезах вспоминает Светлана. – Увидев это, врачи сделали еще одну операцию, в тот же день. Но бесполезно: все, что ниже подмышек, у Паши не двигается. Такого не было раньше! Мой мальчик хоть и плохо, но ходил самостоятельно.

Это подтверждает видео, снятое нами за день до операции. Он, опираясь на коляску, радостно бегал по коридору. Это видели и наши соседи по палате! А теперь я забираю Пашу там, где посадила. Он не то что двигаться, даже в туалет не может сходить без моей помощи: органы малого таза отказали. В почках появились камни. Но, несмотря на доказательства того, что до операции мой сын чувствовал себя гораздо лучше, врачи с себя ответственность снимают. Говорят, что Паша прибыл к ним уже в таком состоянии, что у него был перелом четвертого позвонка.

Но для меня многое произошедшее в тот день остается загадкой. Почему немецкие врачи не диагностировали никакого перелома? Ведь будь он там действительно, Паша вообще не смог бы стоять на ногах. Все помнят: до этого он передвигался самостоятельно. Следующее: почему на операции не присутствовал нейрохирург, который вел нашу болезнь с самого начала госпитализации? Мне сказали, что врач присутствовала на другой операции, но, насколько мне известно, в это время в клинике не велось другой подобной работы. И что еще странно, историю болезни Паши словно проверяла учительница: многое перечеркнуто, внесены правки.

Например, изначально была неправильно указана дата операции: в истории стояло 11 мая, а на самом деле нам делали операцию пятого числа!

Не понимаю, как можно так невнимательно относиться к здоровью ребенка! Неверно написан и его возраст: девять лет. На момент операции Паше было шесть. То же самое – с группой крови: у моего сына третья отрицательная, в документе – положительная. Лично для меня все очевидно, и я не намерена опускать руки. Врачи, которые оперировали Пашу, даже не справляются о его здоровье.

Несмотря на серьезность заболевания, Паша старается не унывать.

Целыми днями он смотрит мультики вместе со своим старшим братом, играет в компьютер, читает сказки. 

– Я очень переживаю за сына, почти не сплю. Ведь он полностью от меня зависит, я должна быть рядом каждую минуту, – говорит Светлана. – Ему скоро исполнится семь лет, а это значит, что пора идти в школу. Пока мне слабо представляется его обучение. Но Паша очень хочет учиться! Более того, он уже выбрал для себя профессию. Как-то раз он мне сказал: «Мама, когда я вырасту, то стану врачом. Очень хорошим врачом, который будет помогать всем людям. И я никогда не допущу, чтобы моим пациентам было плохо». Мне было трудно сдержать слезы. У моего мальчика очень открытое и доброе сердце.

Недавно Светлана и Паша были в военном реабилитационном санатории в Евпатории. Врачи обнадежили: если заниматься лечением Паши и не бросать, дела могут пойти на лад. Но рассчитывать на то, что мальчик будет полноценно передвигаться сам, не стоит. Пока ему назначили новую операцию. Ее будут проводить врачи из Евпатории 4 июня. Стоимость – 136 тысяч рублей. Но и это еще не все. Паше необходим специальный аппарат для вертикализации и детское инвалидное кресло. У семьи нет средств для единовременной оплаты этих нужд, поэтому она принимает добровольные пожертвования от всех желающих помочь мальчику. 

Сбербанк карта: 

4276 8660 4074 0733, Васильева Светлана Викторовна. Подробности по переводу вы можете узнать у Светланы Васильевой по телефону 8-920-784-98-99. 

 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 15:13 +1
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