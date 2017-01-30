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Улицы Тулы украсят кошками, телегами и корзинами
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Улицы Тулы украсят кошками, телегами и корзинами

За ближайшие два года на газонах областного центра должны появиться 15 новых декоративных металлических композиций-клумб.

На сайте госзакупок размещен аукцион на право заключения договора на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, расположенных на территории Тулы, в 2017-2018 годах. Максимальная сумма контракта – 48,1 млн рублей. Источник финансирования – бюджет регионального центра.

Подрядчик должен будет с момента заключения муниципального контракта и до 31 октября 2018 года сажать цветы по мере необходимости, ухаживать за ними и готовить после цветения к зиме; оформлять газоны декоративным мульчирующим материалом; устанавливать и ухаживать за декоративными металлическими  конструкциями и вертикальным озеленением.

Кроме этого по мере необходимости он должен будет убирать и вывозить мусор с газонов.

Кстати, помимо содержания существующих декоративных металлических композиций победитель аукциона должен будет заказать и установить новые – «Шарики», «Божьи коровки», надпись «Тула», «Часы», а также те, что уже готовы, но не установлены, – «Зонт», «Арка-дуга с вазонами», «Зигзаг», «Карета», «Колонна», «Корзина», «Телега», «Кошки», «Ежики», «Бабочки», «Самовар и чашка».

Кстати, на озеленение города в 2016 году из городской казны было потрачено 31,6 млн рублей.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:43 0
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