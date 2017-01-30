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В Донском мужчина подозревается в убийстве знакомого

В Донском мужчина подозревается в убийстве знакомого

По версии следствия, между приятелями произошла ссора, в ходе которой один ударил другого ножом в живот.

В Донском следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 35-летнего мужчины, который 27 января был доставлен в больницу города с колото-резаным ранением тела.

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий установлено, что указанные повреждения мужчине причинил его 40-летний знакомый. Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве.

По версии следствия, 27 января в одной из квартир в Донском после употребления алкогольных напитков между мужчинами произошла ссора.

Обвиняемый ударил своего знакомого кухонным ножом в область живота. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 0
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