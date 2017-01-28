В Алексине пожарные ликвидировали условное возгорание на заводе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

По сценарию пожар возник в одном из цехов. Ещё до прибытия огнеборцев из здания эвакуировали 15 человек.

27 января на предприятии ОАО «Алексинский опытно-механический завод» в микрорайоне Перовский прошли пожарно-тактические учения по теме: «Тушение пожаров на производственных объектах». Об этом информирует пресс-служба областного управления МЧС.

По легенде учений пожар возник в покрасочной камере цеха № 1. После получения информации о возгорании обслуживающим персоналом объекта была задействована система оповещения, обесточены производственные площади, задействованы первичные средства пожаротушения.

Ещё до прибытия первых пожарных подразделений из здания за одну минуту были эвакуированы 15 человек.

В учениях принимали участие пять пожарных расчетов.

Специальные карты по тушению пожаров на подобных объектах разрабатываются заблаговременно. Здесь предусматривается всё: конструктивные особенности здания, наличие подвальных и прочих помещений, местонахождение источников противопожарного водоснабжения и многое другое. Все это сотрудникам пожарной охраны необходимо знать еще до того, как придется работать с объектом, чтобы правильно спланировать расстановку сил и средств, определить первоочередные мероприятия по тушению возгораний и в конечном итоге минимизировать последствия от возможного пожара и самое главное — не допустить человеческих жертв.

Необходимость проведения подобных учений очевидна как для руководства предприятия, так и для пожарно-спасательных служб. Ведь вовремя исправленные недочеты в последующем могут сыграть решающую роль при ликвидации возможного уже реального происшествия.