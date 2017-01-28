новости
новости
Регистрация
В Алексине пожарные ликвидировали условное возгорание на заводе
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Алексине пожарные ликвидировали условное возгорание на заводе

По сценарию пожар возник в одном из цехов. Ещё до прибытия огнеборцев из здания эвакуировали 15 человек.

27 января на предприятии ОАО «Алексинский опытно-механический завод» в микрорайоне Перовский прошли пожарно-тактические учения по теме: «Тушение пожаров на производственных объектах». Об этом информирует пресс-служба областного управления МЧС.

По легенде учений пожар возник в покрасочной камере цеха № 1. После получения информации о возгорании обслуживающим персоналом объекта была задействована система оповещения, обесточены производственные площади, задействованы первичные средства пожаротушения.

Ещё до прибытия первых пожарных подразделений из здания за одну минуту  были эвакуированы 15 человек. 

В учениях принимали участие пять пожарных расчетов.

Специальные карты по тушению пожаров на подобных объектах разрабатываются заблаговременно. Здесь предусматривается всё: конструктивные особенности здания, наличие подвальных и прочих помещений, местонахождение источников противопожарного водоснабжения и многое другое. Все это сотрудникам пожарной охраны необходимо знать еще до того, как придется работать с объектом, чтобы правильно спланировать расстановку сил и средств, определить первоочередные мероприятия по тушению возгораний и в конечном итоге минимизировать последствия от возможного пожара и самое главное — не допустить человеческих жертв.

Необходимость проведения подобных учений очевидна как для руководства предприятия, так и для пожарно-спасательных служб. Ведь вовремя исправленные недочеты в последующем могут сыграть решающую роль при ликвидации возможного уже реального происшествия.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
учения МЧС
Место
Алексин
Прочее
ОАО Алексинский опытно-механический завод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС напоминает тулякам правила пожарной безопасности в гараже
МЧС напоминает тулякам правила пожарной безопасности в гараже
Законопроект о штрафах за опасное вождение принят в первом чтении
Законопроект о штрафах за опасное вождение принят в первом чтении
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика