МЧС напоминает тулякам правила пожарной безопасности в гараже

Такие возгорания особенно опасны, так как огонь быстро распространяется на дальние расстояния.

Как информирует пресс-служба областного управления МЧС, пожары в гаражах — исключительно опасны. Дело в том, что гараж находится, как правило, в составе гаражного кооператива, или окружен подобными постройками. Пожар чреват быстрым распространением огня на большие расстояния, и характеризуется трудностями в его тушении. А если учитывать тот факт, что большинство автолюбителей хранят в гараже емкости с горючим и различные масляные смеси, то проще пожар предотвратить, чем его потушить.

В связи с этим ведомство напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: