МЧС напоминает тулякам правила пожарной безопасности в гараже
Такие возгорания особенно опасны, так как огонь быстро распространяется на дальние расстояния.
Как информирует пресс-служба областного управления МЧС, пожары в гаражах — исключительно опасны. Дело в том, что гараж находится, как правило, в составе гаражного кооператива, или окружен подобными постройками. Пожар чреват быстрым распространением огня на большие расстояния, и характеризуется трудностями в его тушении. А если учитывать тот факт, что большинство автолюбителей хранят в гараже емкости с горючим и различные масляные смеси, то проще пожар предотвратить, чем его потушить.
В связи с этим ведомство напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:
- В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы.
- Регулярно проверяйте состояние электропроводки в гараже и внимательно следите за состоянием электропроводки в вашем автомобиле. Будьте осторожны при использовании электрообогревателей в помещении.
- Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам — в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушитель, если у вас он отсутствует — позаимствуйте огнетушитель из соседних гаражей, песок, воду, подручные средства.
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