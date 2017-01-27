В почтовых отделениях появился автопарк «Почты России» в миниатюре

В почтовых отделениях по всей стране поступили в продажу игрушечные модели машин, являющиеся копиями автомобилей, используемых Почтой России.

Модели УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива») и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм.

При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - от 500 рублей.

Возросший интерес к брендированной продукции «Почты России» является подтверждением улучшения отношения к самой Почте, к качеству предоставления услуг. Увеличение продаж игрушек с брендом почты - один из ярких сигналов увеличения лояльности клиентов разных возрастов и социальных групп.

В будущем ассортимент представленных моделей будет расширен, поэтому коллекционеры и любители игрушек смогут собрать весь автопарк Почты России, в том числе фургон УАЗ («Буханку»), Ладу «Ларгус», «ГАЗель», КамАЗ с полуприцепом и другие модели.

Стоит отметить, что на сегодняшний день автопарк «Почты России» насчитывает более 17 000 единиц транспорта. Общая протяженность магистральных и региональных почтовых маршрутов превышает 2,8 млн км.