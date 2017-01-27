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Нечищенные дороги в Донском: врачам пришлось тащить пациентку волоком
Фото Станислава Скидана.

Нечищенные дороги в Донском: врачам пришлось тащить пациентку волоком

Скорая не смогла подъехать к дому.

В Донском скорая помощь из-за заснеженной дороги не смогла проехать к пациенту. Об этом Myslo рассказал очевидец. Инцидент произошел 22 января на улице Красноармейской (микрорайон Подлесный).

У 60-летней женщины случился инсульт. Медикам пришлось волоком тащить пенсионерку до машины.


 

По словам очевидца, женщину удалось спасти. Однако если бы еще немного промедлили с помощью, исход был бы трагическим. На данный момент ситуация на дороге не изменилась. Она по-прежнему не расчищена.

Напомним, что из-за нерасчищенной дороги в небольшой деревне Хомяковка в Киреевском районе в январе 2016 года умер мужчина. В течение нескольких дней жители населенного пункта добивались от местных властей того, чтобы расчистили дорогу. Скорая помощь смогла добраться в деревню лишь после того, как, наконец, убрали снег. Только уже было поздно — 83-летний мужчина скончался по пути в больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:35 0
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