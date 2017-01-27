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Житель Богородицкого района застрелил отца с сыном и сбросил тела в реку

Житель Богородицкого района застрелил отца с сыном и сбросил тела в реку

В день убийства мужчины распивали спиртное на берегу реки, и между ними завязался конфликт.

В Богородицком районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

По версии следствия, 2 сентября 2016 года обвиняемый распивал спиртные напитки с 62-летним знакомым и его 34-летним сыном на берегу реки Уперта вблизи села Ивлево.

После употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый из имевшегося у него ружья поочередно выстелил в голову каждому из потерпевших. После убийства злоумышленник сбросил тела мужчин в реку. Погибшие были обнаружены в реке 10 сентября 2016 года в ходе поисковых мероприятий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:57 0
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