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Погода в Туле 27 января: облачно, небольшой снег

Погода в Туле 27 января: облачно, небольшой снег

Сегодня в Туле немного потеплеет, но все еще довольно холодно. Днем пройдет небольшой снег.

по данным сайта Метеоинфо, 27 января в Туле облачно, местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

По сравнению со вчерашним днем немного потеплеет: ночью температура воздуха составит от -10 до -15ºС, днем - от -2 до -7ºС.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 740-745 мм ртутного столба. Метеодальность видимости - 7000м, во время осадков – 2000-4000м.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +2
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