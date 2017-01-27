Утром в Туле маршрутка протаранила припаркованный грузовик

В результате аварии пострадал один пассажир.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.50 в Туле на Кирова в районе Детского парка по направлению в сторону областной больницы.

У дома № 186 автолайн № 33 врезался в грузовой Hyundai. В этот момент в маршрутке ехали около 10 пассажиров.

«Водитель маршрутки, совершая маневр обгона, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Hyundai», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал один пассажир, уточнили в ведомстве.