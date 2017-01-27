новости
новости
Регистрация
Утром в Туле маршрутка протаранила припаркованный грузовик

Утром в Туле маршрутка протаранила припаркованный грузовик

В результате аварии пострадал один пассажир.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.50 в Туле на Кирова в районе Детского парка по направлению в сторону областной больницы.

У дома № 186 автолайн № 33 врезался в грузовой Hyundai. В этот момент в маршрутке ехали около 10 пассажиров.

«Водитель маршрутки, совершая маневр обгона, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком Hyundai», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадал один пассажир, уточнили в ведомстве.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 07:52 0
Другие статьи по темам
Место
улица КироваТулаТульская область
Прочее
дтпмаршруткагрузовикпассажиры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 27 января: облачно, небольшой снег
Погода в Туле 27 января: облачно, небольшой снег
В Тулу приехала делегация олимпийских чемпионов и призёров
В Тулу приехала делегация олимпийских чемпионов и призёров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика