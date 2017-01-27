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Юные тульские динамовцы провели духовную тренировку

Юные тульские динамовцы провели духовную тренировку

В спорткомплексе тульского «Динамо» прошла встреча юных самбистов с настоятелем храма Рождества Христова протоиереем Виктором Матвеевым.

В спортивном комплексе тульского «Динамо» прошла встреча юных спортсменов секции самбо с настоятелем храма Рождества Христова (Николо-Зарецкого) города Тулы протоиереем Виктором Матвеевым, который возглавляет отдел Тульской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, – сообщает пресс-служба Тульской областной общественной организации ОГО ВФСО «Динамо».

Отец Виктор рассказал юным динамовцам о духовных ценностях человека.

О том, как важно с детства быть честными со своими родителями, не лгать друзьям и близким, своим тренерам, не совершать подлости, не проявлять жестокости, любить и людей, и животных. Нужно быть сильным не только духом, но и телом, чтобы стать достойным защитником своего Отечества и своих родных людей. И во всем этом безусловно помогают спорт и здоровый образ жизни. Спортсмен должен стремиться не просто к чемпионству, но и стать настоящим гражданином своей страны, служить Родине и близким. Ведь служить – это значит помогать, защищать.

Укрепляя свое тело, человек укрепляет и свой дух. Поэтому очень хорошо, что ребята занимаются спортом, – считает отец Виктор. – Но, ни в коем случае нельзя эти свои навыки и знания намеренно использовать против тех, у кого их нет. Верить и надеяться надо не только на Бога, но и на свои силы, через веру укреплять себя.

Ребята, как и их родители, внимательно слушали батюшку, задавали много вопросов.

Детям было интересно узнать, что отец Виктор и сам занимался в молодости спортом, а именно тяжелой атлетикой, и хотя не добился каких-то высоких результатов, спорт очень помог ему в жизни. Батюшка рассказал и как служил в армии, насколько важна там была физическая подготовка, как спорт воспитывает в человеке силу воли, а еще как престижно было отдать долг Родине.

В конце встречи юные самбисты с удовольствием продемонстрировали отцу Виктору свои борцовские навыки и подарили ему на память спортивную форму с динамовской символикой.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:25 +3
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Туласпортивный комплекс Динамо
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духовная тренировкатульские самбисты

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