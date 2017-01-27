новости
новости
Регистрация
Где туляки смогут провериться на рак
Фото из архива Myslo.

Где туляки смогут провериться на рак

В рамках Всемирного дня борьбы против рака в Тульской области пройдут дни открытых дверей.

4 февраля 2017 года с 9.00 до 14.00 пройдет День открытых дверей в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» по адресу Тула, улица Плеханова, 201а. Он будет посвящен выявлению и диагностике рака молочной железы, и в этот день на прием к врачам-онкологам можно попасть без направления и предварительной записи. 

При обращении необходимо иметь с собой медицинский полис, паспорт и СНИЛС.

В этот же день, 4 февраля, с 9.00 до 15.00 пройдет День открытых дверей в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» и его филиалах по адресам:

  • Тула, улица Токарева, 70а
  • Тула, улица Кауля, 31
  • Тула, улица Морозова, 2а
  • Тула, улица Кутузова, 35а
  • филиал № 1 — Щекино, улица Пионерская, 36а
  • филиал № 2 — Ясногорск, улица Щербина, 4
  • филиал № 3 — Алексин, улица Арматурная, 3а
  • филиал № 4 — Ефремов, улица Дачная, 4
  • филиал № 5 — Донской, улица Новая, 70
  • филиал № 6 — Киреевск, улица Ленина, 40
  • филиал № 7 — Богородицк, улица Пушкинская, 26
  • филиал № 8 — Новомосковск, улица Бережного/Октябрьская, 19/35

В этот день будут проводиться бесплатные профилактические осмотры для выявления стоматологических заболеваний и обследования с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта. 

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Кстати, 24 января добровольцы из редакции Myslo проходили осмотр на рак полости рта и рак кожи - все совершенно бесплатно, нестрашно и безболезненно!

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:07 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
день открытых дверейВсемирный день борьбы с раком

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юрий Цкипури: «Смотрю на молодёжь и понимаю: Тула в надежных руках!»
Юрий Цкипури: «Смотрю на молодёжь и понимаю: Тула в надежных руках!»
На Зеленстрое столкнулись «Форд» и маршрутка
На Зеленстрое столкнулись «Форд» и маршрутка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика