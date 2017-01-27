Где туляки смогут провериться на рак

Фото из архива Myslo.

В рамках Всемирного дня борьбы против рака в Тульской области пройдут дни открытых дверей.

4 февраля 2017 года с 9.00 до 14.00 пройдет День открытых дверей в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» по адресу Тула, улица Плеханова, 201а. Он будет посвящен выявлению и диагностике рака молочной железы, и в этот день на прием к врачам-онкологам можно попасть без направления и предварительной записи.

При обращении необходимо иметь с собой медицинский полис, паспорт и СНИЛС.

В этот же день, 4 февраля, с 9.00 до 15.00 пройдет День открытых дверей в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» и его филиалах по адресам:

Тула, улица Токарева, 70а

Тула, улица Кауля, 31

Тула, улица Морозова, 2а

Тула, улица Кутузова, 35а

филиал № 1 — Щекино, улица Пионерская, 36а

филиал № 2 — Ясногорск, улица Щербина, 4

филиал № 3 — Алексин, улица Арматурная, 3а

филиал № 4 — Ефремов, улица Дачная, 4

филиал № 5 — Донской, улица Новая, 70

филиал № 6 — Киреевск, улица Ленина, 40

филиал № 7 — Богородицк, улица Пушкинская, 26

филиал № 8 — Новомосковск, улица Бережного/Октябрьская, 19/35

В этот день будут проводиться бесплатные профилактические осмотры для выявления стоматологических заболеваний и обследования с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Кстати, 24 января добровольцы из редакции Myslo проходили осмотр на рак полости рта и рак кожи - все совершенно бесплатно, нестрашно и безболезненно!