Названы самые опасные дороги Тулы и области
Как автолюбителям обезопасить себя на зимней дороге и где быть предельно осторожными?
Самые аварийные улицы Тулы
1. Самыми опасными участками дороги в областном центре, по данным УГИБДД России по Тульской области, в 2016 году стали:
- Пересечение ул. Болотова и ул. Кабакова (10 столкновений, 13 пострадавших)
- Пересечение ул. Ложевой и ул. Кирова (5 столкновений, 5 пострадавших)
- Пересечение ул. Буденного и ул. Л. Толстого (4 столкновения, 8 пострадавших)
- Пересечение Веневского шоссе и ул. Баташевской
- (4 столкновения, 6 пострадавших)
- Пересечение ул. Демидовская Плотина и ул. Галкина (4 столкновения, 5 пострадавших)
Самые опасные трассы региона
2. Самое опасное место автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань — район п. Иншинский: 76 аварий, 14 погибших, 116 пострадавших.
3. Дороги Тула-Белёв — район д. Мыза: 46 аварий, 7 погибших, 79 пострадавших.
4. М2 «Крым» — в районе п. Первомайского: 251 авария, 76 погибших, 355 пострадавших.
5. М-4 «Дон» — район н.п. Акимо-Ильинка: 196 аварий, 33 погибших, 298 пострадавших.
6. Тула-Новомосковск — район п. Сергеевское: 93 аварии, 25 погибших, 138 пострадавших.
7. Кашира- Узловая — по всей длине: 25 аварий, 11 погибших, 30 пострадавших.
Места, опасные для пешеходов
Дороги опасны не только для автомобилистов, но и для пешеходов. К сожалению, наезды на переходящих дорогу людей происходят на дорогах области почти ежедневно.
По данным УГИБДД России по Тульской области, в 2016 году наезды на пешеходов в Туле чаще всего происходили на следующих участках дороги:
- ул. Октябрьская, 36, 38 (4 наезда на пешеходов, 1 столкновение)
- ул. Болдина, 120 (3 наезда на пешеходов)
- ул. Октябрьская, 81 (3 наезда на пешеходов)
- Одоевское шоссе, 81 (3 наезда на пешеходов)
- ул. Металлургов, 88−90 (3 наезда на пешеходов)
- проспект Ленина, 98 (2 наезда, 3 столкновения)
*По данным УГИБДД УМВД по Тульской области за 12 месяцев 2016 года.
Почему на дорогах есть «проклятые места»?
Некоторые трассы и автодороги более опасны для водителей, чем другие. Почему? На этот вопрос нам ответил начальник отдела надзора УГИБДД России по Тульской области Александр Рубан:
Александр Рубан
Один из способов, который поможет значительно снизить ДТП на дорогах, — это установить светофоры. Так, например, в Туле на опасном перекрестке улиц Болотова и Кабакова в декабре появился светофорный объект. Мы прогнозируем, что очаг аварийности полностью будет ликвидирован. На протяжении долгого периода постоянно на этом участке случалось много ДТП. Это и была главная проблема — отсутствие светофора. Такая же ситуация была на улице Ложевой, возле магазина «Океан». Здесь регулярно происходило по 4−5 наездов на пешеходов. После установки светофора на этом участке количество аварий должно значительно снизиться.
Большое количество ДТП происходит на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», даже несмотря на то, что это относительно самые безопасные дороги для водителей. Здесь уровень обустройства максимальный — освещение, ограждения
На автодороге «Тула-Новомосковск» количество автомобилей сильно превышает допустимые нормы — нагрузка и интенсивность максимальные.
Основная причина аварий — отсутствие освещения в населенных пунктах.
Если эту проблему устранить, значительно снизится количество дорожно-транспортных происшествий. В перспективе необходима реконструкция дороги с увеличением пропускной способности. Или же продолжение строительства нового направления автодороги. Похожая проблема и на трассах «Кашира-Узловая» и «Тула-Белёв». Отсутствие освещения в населенных пунктах приводит к трагическим случаям.
Направление «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» используется как транзитное. По этой дороге движется большое количество грузового транспорта. Мы надеялись, когда появится пешеходный переход в поселке Иншинском, решится проблема наезда на пешеходов. Но пешие участники движения игнорируют это и всё равно переходят дорогу в неположенном месте, пренебрегая собственной безопасностью.
Пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы. Кроме того, осуществлять движение нужно по обочинам навстречу транспорту, а переходить дорогу — исключительно по пешеходному переходу. Если его нет в зоне видимости, тогда по ПДД — посмотреть налево, а затем направо.
Главная рекомендация водителям — ездить с разрешенной скоростью, снижать ее в населенных пунктах до 60 км/ч. Зимой ни в коем случае не нужно делать никаких резких движений, перестроений, необходимо использовать зимнюю резину.
Руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области подполковник полиции Елена Шалагинова:
Елена Шалагинова
Уважаемые водители! Будьте внимательны, обращайте внимание на предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. Перед началом обгона убедитесь в том, что на данном участке дороги такой маневр разрешен и будет безопасен. Также Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание родителей: напомните своим детям о необходимости соблюдения ПДД. Не разрешайте им пользоваться мобильными телефонами и наушниками при переходе проезжей части. Если вы планируете поездку с ребенком, то в обязательном порядке обеспечьте его безопасность в транспорте, используя детское удерживающие устройство.
Пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходному переходу. При движении по краю проезжей части идти необходимо только навстречу транспортным средствам.
В темное время суток рекомендуется носить светоотражающие элементы.
Уважаемые участники дорожного движения! ГИБДД Тульской области убедительно просит вас быть взаимно вежливыми на дороге и строго соблюдать ПДД.
О том, как безопасно добраться до места назначения в непогоду, рассказывает старший мастер тульской автошколы Николай Кутепов:
Николай Кутепов
В зимних условиях нужно более внимательно следить за дорогой. Необходимо снизить скорость движения, увеличить интервал между автомобилями. В это время года должна быть установлена зимняя резина. До наступления зимы нужно пройти полное техническое обслуживание. Новичкам рекомендуется быть очень внимательными, особенно в непогоду. Если автомобиль заносит, руль выкручивайте в сторону заноса. Но ориентироваться всё равно придется по ситуации.