Названы самые опасные дороги Тулы и области

Как автолюбителям обезопасить себя на зимней дороге и где быть предельно осторожными?

Самые аварийные улицы Тулы

1. Самыми опасными участками дороги в областном центре, по данным УГИБДД России по Тульской области, в 2016 году стали:

Пересечение ул. Болотова и ул. Кабакова (10 столкновений, 13 пострадавших)

Пересечение ул. Ложевой и ул. Кирова (5 столкновений, 5 пострадавших)

Пересечение ул. Буденного и ул. Л. Толстого (4 столкновения, 8 пострадавших)

Пересечение Веневского шоссе и ул. Баташевской

(4 столкновения, 6 пострадавших)

Пересечение ул. Демидовская Плотина и ул. Галкина (4 столкновения, 5 пострадавших)

Самые опасные трассы региона

2. Самое опасное место автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань — район п. Иншинский: 76 аварий, 14 погибших, 116 пострадавших.

3. Дороги Тула-Белёв — район д. Мыза: 46 аварий, 7 погибших, 79 пострадавших.

4. М2 «Крым» — в районе п. Первомайского: 251 авария, 76 погибших, 355 пострадавших.

5. М-4 «Дон» — район н.п. Акимо-Ильинка: 196 аварий, 33 погибших, 298 пострадавших.

6. Тула-Новомосковск — район п. Сергеевское: 93 аварии, 25 погибших, 138 пострадавших.

7. Кашира- Узловая — по всей длине: 25 аварий, 11 погибших, 30 пострадавших.

Места, опасные для пешеходов

Дороги опасны не только для автомобилистов, но и для пешеходов. К сожалению, наезды на переходящих дорогу людей происходят на дорогах области почти ежедневно.

По данным УГИБДД России по Тульской области, в 2016 году наезды на пешеходов в Туле чаще всего происходили на следующих участках дороги:

ул. Октябрьская, 36, 38 (4 наезда на пешеходов, 1 столкновение)

ул. Болдина, 120 (3 наезда на пешеходов)

ул. Октябрьская, 81 (3 наезда на пешеходов)

Одоевское шоссе, 81 (3 наезда на пешеходов)

ул. Металлургов, 88−90 (3 наезда на пешеходов)

проспект Ленина, 98 (2 наезда, 3 столкновения)

*По данным УГИБДД УМВД по Тульской области за 12 месяцев 2016 года.

Почему на дорогах есть «проклятые места»?

Некоторые трассы и автодороги более опасны для водителей, чем другие. Почему? На этот вопрос нам ответил начальник отдела надзора УГИБДД России по Тульской области Александр Рубан:

Александр Рубан Один из способов, который поможет значительно снизить ДТП на дорогах, — это установить светофоры. Так, например, в Туле на опасном перекрестке улиц Болотова и Кабакова в декабре появился светофорный объект. Мы прогнозируем, что очаг аварийности полностью будет ликвидирован. На протяжении долгого периода постоянно на этом участке случалось много ДТП. Это и была главная проблема — отсутствие светофора. Такая же ситуация была на улице Ложевой, возле магазина «Океан». Здесь регулярно происходило по 4−5 наездов на пешеходов. После установки светофора на этом участке количество аварий должно значительно снизиться.

Большое количество ДТП происходит на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», даже несмотря на то, что это относительно самые безопасные дороги для водителей. Здесь уровень обустройства максимальный — освещение, ограждения и т. д. На этих участках поможет только дисциплинированность участников дорожного движения.

На автодороге «Тула-Новомосковск» количество автомобилей сильно превышает допустимые нормы — нагрузка и интенсивность максимальные.

Основная причина аварий — отсутствие освещения в населенных пунктах.

Если эту проблему устранить, значительно снизится количество дорожно-транспортных происшествий. В перспективе необходима реконструкция дороги с увеличением пропускной способности. Или же продолжение строительства нового направления автодороги. Похожая проблема и на трассах «Кашира-Узловая» и «Тула-Белёв». Отсутствие освещения в населенных пунктах приводит к трагическим случаям.

Направление «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» используется как транзитное. По этой дороге движется большое количество грузового транспорта. Мы надеялись, когда появится пешеходный переход в поселке Иншинском, решится проблема наезда на пешеходов. Но пешие участники движения игнорируют это и всё равно переходят дорогу в неположенном месте, пренебрегая собственной безопасностью.

Пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы. Кроме того, осуществлять движение нужно по обочинам навстречу транспорту, а переходить дорогу — исключительно по пешеходному переходу. Если его нет в зоне видимости, тогда по ПДД — посмотреть налево, а затем направо.

Главная рекомендация водителям — ездить с разрешенной скоростью, снижать ее в населенных пунктах до 60 км/ч. Зимой ни в коем случае не нужно делать никаких резких движений, перестроений, необходимо использовать зимнюю резину.

Руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области подполковник полиции Елена Шалагинова:

Елена Шалагинова Уважаемые водители! Будьте внимательны, обращайте внимание на предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. Перед началом обгона убедитесь в том, что на данном участке дороги такой маневр разрешен и будет безопасен. Также Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание родителей: напомните своим детям о необходимости соблюдения ПДД. Не разрешайте им пользоваться мобильными телефонами и наушниками при переходе проезжей части. Если вы планируете поездку с ребенком, то в обязательном порядке обеспечьте его безопасность в транспорте, используя детское удерживающие устройство.

Пешеходы должны переходить дорогу только по пешеходному переходу. При движении по краю проезжей части идти необходимо только навстречу транспортным средствам.

В темное время суток рекомендуется носить светоотражающие элементы.

Уважаемые участники дорожного движения! ГИБДД Тульской области убедительно просит вас быть взаимно вежливыми на дороге и строго соблюдать ПДД.

О том, как безопасно до­браться до места назначения в непогоду, рассказывает старший мастер тульской автошколы Николай Кутепов: