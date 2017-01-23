Как мы проходили обследование на рак кожи

В Тульском областном кожвендиспансере для всех туляков проводят дерматоскопию. Это совсем не страшно, абсолютно безболезненно и бесплатно.

В Тульской областной стоматологической поликлинике для всех туляков проводят скрининг на аутофлуоресцентных аппаратах. Это совсем не страшно, абсолютно безболезненно и бесплатно. Как и процедура дерматоскопии в Тульском областном кожвендиспансере.

Об этих нововведения при обследовании пациентов рассказала на своей отчетной пресс-конференции министр здравоохранения Ольга Аванесян. Мы решили проверить скрининги на себе.

Группа добровольцев из редакции «Слободы» отправилась в 1-й проезд Марины Расковой, 1-а, где располагается ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер», где с 2013 года каждому пациенту проводят дерматоскопию. Это диагностический метод, который позволяет с помощью простого аппарата определить структуру новообразования на коже.

Дерматоскоп дает 10-кратное увеличение, а специальное освещение – возможность увидеть признаки злокачественности. И в зависимости от того, что видит через аппарат врач, можно с достаточно высокой степенью вероятности определить, опасное это образование или нет.

Дерматоскопия проводится в рамках государственных гарантий, то есть бесплатно по медицинскому полису.

- У каждого из нас должна быть развита онконастороженность, особенно у тех, кто в группе риска – светлокожих, подверженных солнечным ожогам, особенно с дет­ства, - говорит Наталья Сергеевна Руднева, главный врач «Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера». - С возрастом на коже появляются различные новообразования. Большинство из них безобидные, доброкачественные, но некоторые могут представлять опасность. Например, меланома, базалиома или плоскоклеточный рак. Конечно, в группе риска больше людей старшего возраста, но к нам приходят и молодые – 25-30 лет. Поэтому начиная с 25-27 лет нужно внимательнее к себе относиться и регулярно приходить на диагностические осмотры и консультации.

Сегодня достоверно известно, что чрезмерное увлечение ультрафиолетом – неважно, на солнце или в солярии – приводит к росту новообразований на коже. Особенно влияют солнечные ожоги, полученные даже в детском возрасте. Это основная причина возникновения злокачественных новообразований кожи во взрослом возрасте, в том числе меланомы. Меланома быстро развивается и приводит к 100-процентной гибели человека, если вовремя ее не обнаружить и не удалить. Однако если меланома обнаружена вовремя, когда ее размер не больше 0,6 см (а это позволяет выявить только дерматоскопия), выживаемость пациентов 100%.

– Если мы обнаружили у пациента меланому до 0,6 см, значит, мы спасли ему жизнь!

– говорит Наталья Сергеевна. – После удаления такого новообразования человек даже без применения каких-либо серьезных препаратов живет долго. То же самое касается и базалиомы, и плоскоклеточного рака, хотя эти заболевания развиваются медленнее, но имеют более выраженные разрушительные последствия.

Если у врача есть сомнения по поводу состояния новообразования, то пациента приглашают на консилиум. Консилиумы проходят в диспансере каждую среду, специалисты осматривают в среднем по 30 человек.

– Если нехорошие подозрения подтверждаются, то мы назначаем пациенту необходимые обследования для направления к врачу-онкологу (их можно сделать в нашем диспансере), когда все анализы готовы, записываем такого пациента на прием к врачу-онкологу в ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» на ближайшую дату и на конкретное время. Обязательно поддерживаем связь с пациентом и узнаем результаты лечения новообразования, – поясняет Наталья Руднева.

Дерматоскопия оказалась очень быстрой и несложной процедурой. Заведующий поликлиникой Сергей Николаевич Драчев с помощью прибора рассматривал наши родинки и выносил вердикт каждой. А мы его мучили вопросами, например, почему у кого-то много родинок, а у кого-то их почти нет?

Оказывается, причина – в генетической предрасположенности и фототипе кожи. Чем светлее кожа, тем, как правило, больше на ней всяких пятнышек, родинок и веснушек.

На что обращает внимание врач, рассматривая в дерматоскоп родинку? На симметричность, цвет, размер, границы образования. Эти признаки помогают отличить плохое образование от элементов, о которых не стоит беспокоиться.

Нужно ли удалять родинки? По словам Сергея Николаевича, если новообразование злокачественное, то это единственный способ. Доброкачественное образование, которое постоянно травмируется, тоже лучше удалить, но для этого не нужно обращаться к врачу-онкологу. Это сделает хирург или дерматолог. Для удаления используют разные способы, от аппаратных (например, лазерное или радиоволновое удаление) до хирургических методов.

На открытых участках удалять доброкачественные новообразования кожи врачи рекомендуют в осенне-зимний период, когда мало солнца. Ультрафиолет может спровоцировать гиперпигментацию на месте удаления.

– Если у человека есть доброкачественные новообразования на коже, то раз в полгода ему надо обязательно показываться дерматологу, – посоветовала всем тулякам врач-дерматовенеролог Екатерина Беляева.

P. S. К счастью, все «слобожане»-добровольцы прошли скрининги удачно. Кому-то посоветовали попить витамины, кому-то – отказаться от солярия и солнечных ванн. Кто-то снял свою тревогу по поводу не очень хорошей наследственности в части онкологии. А вообще все мы были приятно удивлены уровнем оснащенности диспансера, доброжелательностью и квалификацией врачей.