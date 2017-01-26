В Туле заблокировали два сайта, незаконно торговавших удостоверениями

Пользователям предлагались удостоверения на право управления маломерным судном без прохождения соответствующего обучения и проверки навыков.

Тульская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила два интернет-сайта, на которых пользователям предлагали купить удостоверения на право управления маломерным судном без прохождения соответствующего обучения и проверки теоретических и практических навыков.

При этом доступ к информации был свободным и просматривать сайты мог любой пользователь интернета.

Прокуратурой в суд были направлены заявления с требованием признать информацию на данных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Привокзальный районный суд города Тулы требования удовлетворил в полном объеме.

После вступления решений суда в законную силу они будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в Единый реестр запрещенной информации.

Транспортная прокуратура Тульской области напоминает:

от знаний, полученных при обучении в учебных заведениях, зависят безопасность движения водного транспорта, а также жизнь и здоровье судоводителей и пассажиров.