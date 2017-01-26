В Тульском профлицее №42 прошел чемпионат World Skills

Фото Елены Сычевой.

26 января в профессиональном лицее прошел демонстрационный экзамен по поварскому делу в рамках чемпионата World Skills.

Организовало демонстрационный экзамен тульское министерство образования.

World Skills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Лучшие практики и профстандарты во всем мире обобщаются путем проведения конкурсов профессионального мастерства.

World Skills пришел и в Тулу. Демонстрационные экзамены проводятся на базе государственных профессиональных образовательных учреждений региона, являющихся участниками внедрения Стандарта.

Сегодня, 26 января, в Тульском профлицее №42 прошел третий день чемпионата по поварскому делу – демонстрационный экзамен поваров-кондитеров. В нем участвовали 15 студентов.

– Работу участников оценивают независимые эксперты, а не преподаватели, заинтересованности никакой нет, – рассказали Myslo ответственные за проведение экзамена. – Здесь также присутствует эксперт из Санкт-Петербурга Союза World Skills Наталья Барсукова.

Участие в экзамене даст ребятам региональный сертификат с указанием набранных баллов. Баллы считают по международной системе.

В июне в Туле будут проведены экзамены по остальным девяти компетенциям: