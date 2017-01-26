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Пожар на бывшем спиртзаводе ликвидирован
Фото Валентины Горбуновой.

Пожар на бывшем спиртзаводе ликвидирован

По предварительным данным МЧС, там снова горел мазут.

Напомним, сегодня в селе Дьяконово Веневского района снова произошел пожар на территории бывшего спиртзавода, который уже горел 11 и 12 января

В МЧС по Тульской области сообщение о возгорании поступило в 12.36, на место выехали три пожарных расчета, и за 16 минут, к 12.52, пламя потушили водой и пеной. 

По предварительным данным, там вновь загорелся мазут в цистерне с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что жители села Дьяконово, рядом с которым находится завод, уже неоднократно жаловались на едкий черный дым, распространявшийся по поселку. Они уверены: бочку с остатками мазута поджигают специально хозяева завода – чтобы удобнее было ее пилить на металлолом. Однако формально оснований для вмешательства сотрудников полиции нет: собственник разбирает постройки и вывозит оборудование.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:37 +2
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