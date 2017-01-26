В Туле разработают экологическую карту региона

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Эту инициативу обсудили на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области.

25 января состоялось заседание общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области. Первую в 2017 году встречу членов общественного совета посвятили вопросам подготовки мероприятий в рамках Года экологии, а также нововведений, связанных с изменениями в Законе Тульской области «Об общественной палате Тульской области».

Заместитель министра, директор департамента охраны окружающей среды и экологического надзора Кирилл Сорокин рассказал о разработке экологической карты Тульской области.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина карту разработают в течение пяти месяцев.

Экологическая карта объединит в общем ресурсе сведения об административно-территориальном устройстве Тульской области, источниках негативного воздействия, уровне радиоактивного загрязнения земель, состояния природных ресурсов и мер по их охране.

На совещании было отмечено, что в связи с проведением в 2017 году в Российской Федерации Года экологии на территории Тульской области планируется провести ряд мероприятий различного уровня и направленности. Значительная часть из них – акции и события, рассчитанные на массовую поддержку жителей и общественности региона.

В заключительной части заседания рассмотрели вопрос о подготовке XI Яснополянского экологического форума. С учетом выбора сроков проведения форума – второй квартал 2017 года – жители региона могут направить свои предложения по формированию его программы, состава участников и партнеров в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.