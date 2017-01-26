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Тульская «тёща» поздравила студентов с праздником

Тульская «тёща» поздравила студентов с праздником

У знаменитого тульского динозавра, известного как памятник тёще, появились стопы книг у подножия и поздравление в лапах.

Таким необычным способом сотрудники экзотариума поздравили всех студентов с праздником.

Металлическая рептилия не только «грызет гранит науки», в разное время она перевоплощается и в первоклассницу, и в снегурочку, и даже в ведьму! 

Но самым запоминающимся даже не перевоплощением, а раскрытием своего «истинного лица» стал её наряд на Международный день тёщи, когда сотрудники украсили её бусами и браслетами, а в лапы она заполучила букет цветов и сумку.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:51 +8
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